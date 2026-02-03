Tercer carril en la autopista: el Gobierno provincial analiza una obra clave para la región

Por Santotomealdía



El Gobierno provincial evalúa la construcción de un tercer carril en la autopista Rosario – Santa Fe, en un tramo estratégico del corredor metropolitano: desde el puente sobre el río Salado hasta la zona del Aeropuerto de Sauce Viejo. Se trata de una posible intervención que tendría impacto directo en la conectividad regional y especialmente en el norte de nuestra ciudad.

De concretarse, la ampliación de la calzada alcanzaría el sector donde la autopista atraviesa clubes y barrios del DUE 23 (Distrito de Urbanizaciones Especiales), un área que en los últimos años experimentó un notable crecimiento urbano y un fuerte incremento del tránsito vehicular.

El anuncio fue realizado por el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, quien sostuvo que la propuesta se encuentra en análisis y que existen altas probabilidades de que la obra avance. Las declaraciones fueron realizadas en una entrevista con Aire de Santa Fe.

“Desde el puente del río Salado hacia el sur, en la zona del Aeropuerto de Sauce Viejo. Es una definición que el gobernador Maximiliano Pullaro está analizando, pero es muy factible que podamos hacerlo”, afirmó Enrico.

Según explicó el funcionario, el proyecto busca mejorar la circulación, acompañar el crecimiento urbano del área metropolitana y fortalecer uno de los accesos más importantes a la capital provincial. La iniciativa se enmarca en una serie de acciones que el Gobierno provincial impulsa para mejorar la infraestructura vial en zonas de alto tránsito.