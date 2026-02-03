Tensión en Medio Oriente: EE.UU. abatió un dron iraní que se acercó a un portaaviones

El Ejército de Estados Unidos derribó este martes un dron iraní que, según informó el Comando Central (CENTCOM), se aproximó al portaaviones USS Abraham Lincoln mientras navegaba en el mar Arábigo, en el norte del océano Índico. El incidente ocurrió a unas 500 millas (800 kilómetros) de la costa sur de Irán.

De acuerdo con el comunicado oficial, el dron —identificado como un Shahed-139— volaba en dirección al portaaviones y fue abatido por un caza F-35 luego de que “se acercara agresivamente” y mantuviera su trayectoria pese a las “medidas de desescalada” adoptadas por las fuerzas estadounidenses en aguas internacionales. Washington aseguró que no se registraron heridos ni daños materiales.

El derribo se produjo horas después de otro episodio de tensión en el estrecho de Ormuz. Según el Pentágono, dos embarcaciones iraníes y un dron Mohajer se aproximaron a gran velocidad al buque mercante Stena Imperative, con bandera y tripulación estadounidense, y habrían amenazado con abordarlo.

En este contexto, Estados Unidos mantiene desplegado al portaaviones USS Abraham Lincoln junto a otros buques de guerra en la zona, como parte de un operativo que combina tareas de disuasión y capacidad de respuesta ante una eventual escalada con Teherán.

La presencia militar se da en medio de las tensiones por el programa nuclear iraní y la situación interna del país persa. En las últimas semanas, el presidente Donald Trump dejó abierta la posibilidad de una acción militar, aunque también reconoció que existen canales de diálogo en marcha. “Irán está hablando con nosotros y veremos si podemos hacer algo, de otra forma veremos qué pasa. Tenemos una gran flota desplegada allá”, afirmó días atrás.

