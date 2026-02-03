Causa Cuadernos: la defensa de Cristina Kirchner pidió la nulidad del juicio

En la reanudación del juicio por la denominada “Causa Cuadernos”, tras la feria judicial, la defensa de Cristina Fernández de Kirchner solicitó la nulidad del proceso y cuestionó con dureza la validez de las declaraciones de los imputados colaboradores.

El planteo fue realizado por su abogado, Carlos Beraldi, durante la primera audiencia del año. El letrado sostuvo que existen irregularidades que, a su entender, afectan la legalidad del debate oral y puso el foco en el uso de testimonios de arrepentidos como elemento central de la acusación.

Beraldi argumentó que las declaraciones de los imputados que se acogieron a la figura del arrepentido no cumplen con las garantías necesarias y planteó que su utilización condiciona el desarrollo del juicio. En ese marco, pidió que se declare la nulidad y se revisen los fundamentos del proceso.

El tribunal deberá ahora analizar los planteos de la defensa y resolver si hace lugar o no al pedido, en un expediente que investiga presuntas maniobras de corrupción vinculadas a la obra pública durante los gobiernos kirchneristas.