Martes 03 de febrero de 2026

Sociedad — 02.02.2026 —

Realizaron una clase abierta de prevención y RCP en el Anfiteatro Municipal

Vecinos participaron de una jornada de capacitación en prevención y emergencias. Se abordaron técnicas de RCP, medidas para prevenir incendios forestales y microbasurales, y recomendaciones para actuar ante situaciones de riesgo.

Técnicas de RCP fueron uno de los contenidos abordados durante la jornada. (Foto: MST)
Técnicas de RCP fueron uno de los contenidos abordados durante la jornada. (Foto: MST)

La Municipalidad de Santo Tomé llevó adelante una clase abierta de prevención de riesgos generales. La actividad se desarrolló en el Anfiteatro Martín Miguel de Güemes y fue organizada de manera conjunta por la Dirección de Relaciones Institucionales y la Dirección de Protección Civil, junto a los Bomberos Voluntarios de la ciudad.

Durante una jornada se brindaron contenidos vinculados a Reanimación Cardiopulmonar (RCP), prevención de accidentes domésticos y de incendios forestales y microbasurales, y uso adecuado de extintores. La actividad estuvo a cargo del director de Protección Civil, Maximiliano Montenegro, junto al sargento Rodrigo Fernández, integrante del cuerpo de Bomberos Voluntarios.

Al cierre, la directora de Relaciones Institucionales, Carolina Devoto, y el director de Protección Civil, Maximiliano Montenegro, destacaron la importancia de “fortalecer la concientización sobre incendios forestales y microbasurales, remarcando el impacto negativo que estas problemáticas generan en la salud, la propiedad privada y el ambiente”.

Desde la Municipalidad valoraron la participación de la comunidad y reafirmaron el compromiso de “continuar impulsando acciones de prevención y capacitación”, con el objetivo de “brindar herramientas concretas que contribuyan a una ciudad más segura y responsable".
 

    • comment DEJE SU COMENTARIO
    info
    IMPORTANTE: Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellas pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algun comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar.

    campos obligatorios *

    refresh
    LO MÁS LEÍDO
    arrow_upward