Caputo deijo que "la inflación va a seguir bajando” y “va a ser un gran año”

El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó este lunes que “la inflación va a seguir bajando” y pronosticó que “va a ser un gran año” en términos de crecimiento y desaceleración inflacionaria. Además, confirmó que la implementación del nuevo método de cálculo para el Índice de Precios al Consumidor (IPC) será postergada hasta que se consolide el proceso de desinflación.

En declaraciones radiales, Caputo explicó que la fórmula actual del IPC se mantendrá sin cambios por tiempo indefinido, ya que un reemplazo inmediato podría dar lugar a cuestionamientos políticos. “Si se hacía ahora el cambio y bajaba el número, iban a decir que fue porque cambiamos el índice”, justificó.

“Con el Presidente siempre tuvimos la visión de que había que implementar un cambio una vez que el proceso de desinflación esté consolidado”, sostuvo el ministro en una entrevista con Radio Rivadavia.

Caputo señaló además que no hay necesidad de cambiar el índice ahora, ya que las diferencias entre ambos métodos son menores: “En diciembre daba un poco más abajo el índice nuevo, en enero también. Pero vamos a mantener el que estaba”.

En cuanto a las proyecciones para este año, Caputo estimó que la inflación será inferior a la de 2025, en línea con lo establecido en la ley de Presupuesto. “Va a ser más baja, en torno al 16 por ciento. Puede terminar siendo 18, pero va a andar por ahí”, afirmó.

El ministro también hizo referencia al contexto político, y reconoció que “en mayo, cuando estábamos en 1,5% de inflación, podíamos pensar que para enero íbamos a estar mejor”, aunque atribuyó el impacto negativo a lo que definió como un “ataque político” durante la campaña electoral, que habría afectado tanto al riesgo país como a las expectativas inflacionarias.

En otro tramo de la entrevista, Caputo insistió en que la prioridad del Gobierno es sostener el crecimiento económico y continuar con la desaceleración de los precios. “Va a ser un gran año en eso, la inflación va a converger a las cifras internacionales”, aseguró.

A la hora de analizar los motivos estructurales de la inflación en la Argentina, el ministro apuntó contra la presión fiscal y el desorden económico acumulado. “Los precios altos se deben a los impuestos y a una economía desordenada de tantos años”, expresó, y agregó que “la inestabilidad termina siendo un negocio para algunos empresarios y afecta a la gente”.

Finalmente, envió un mensaje a los gobernadores al remarcar que “las provincias son las que más impuestos cargan”, y descartó preocupaciones sobre un aumento significativo de autos híbridos importados. “No va a haber una invasión, los que ingresaron representan el 8,5% de los patentamientos totales del año pasado, y el 4% son de fabricación china”, concluyó.