Trabajos en el Acceso Norte: el Municipio realizará mantenimiento en desagües

La Municipalidad de Santo Tomé informó que este martes 3 de febrero se realizarán trabajos de mantenimiento en los desagües pluviales ubicados en la zona del Acceso Norte.

Las tareas están previstas entre las 7 y las 16 horas y apuntan a optimizar el escurrimiento del agua y asegurar el correcto funcionamiento del sistema ante eventuales lluvias.

Desde el Ejecutivo local solicitaron a quienes deban transitar por el sector que lo hagan con precaución y respeten tanto la señalización como las indicaciones del personal municipal que estará trabajando en el lugar.

Según indicaron, este tipo de intervenciones forma parte del mantenimiento preventivo que se lleva adelante en distintos puntos de la ciudad.