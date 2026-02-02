Abrieron las inscripciones al Plan FinEs 2026 para terminar la secundaria en Santa Fe

Desde este lunes quedó habilitado el período de inscripción al Plan FinEs 2026, una propuesta destinada a jóvenes y adultos mayores de 18 años que hayan terminado de cursar el nivel secundario en escuelas santafesinas pero todavía adeuden materias para obtener el título.

El plazo para anotarse se extenderá hasta el 9 de febrero y las tutorías presenciales se desarrollarán entre el 9 de febrero y el 31 de marzo en distintas sedes distribuidas en todos los departamentos de la provincia.

El programa está dirigido a quienes finalizaron sus estudios en Escuelas de Educación Secundaria Orientada (EESO) y en Escuelas de Enseñanza Media para Adultos (Eempa), y brinda acompañamiento específico para que puedan rendir las materias pendientes y completar el trayecto formativo.

La inscripción se realiza de manera online a través del sitio oficial del Ministerio de Educación de Santa Fe.

Sedes habilitadas

El Plan FinEs 2026 contará con espacios de cursado en distintas localidades de la provincia:

Región I

Tostado (Departamento 9 de Julio): EESO Nº 332 “Domingo Faustino Sarmiento”.

Región II

Reconquista (General Obligado): Eempa Nº 1020.

(General Obligado): Eempa Nº 1020. Vera (Vera): Colegio Superior Nº 42 “Doctor Agustín Rossi”.

Región III

Esperanza (Las Colonias): Liceo Municipal José Pedroni.

Región IV

San Justo (San Justo): Complejo Cultural “El Ferro”.

(San Justo): Complejo Cultural “El Ferro”. Santa Fe (La Capital): Biblioteca Manuel Casado – Festram y Escuela Primaria Nocturna Nº 45 “José Hernández”.

(La Capital): Biblioteca Manuel Casado – Festram y Escuela Primaria Nocturna Nº 45 “José Hernández”. Santa Rosa de Calchines (Garay): Biblioteca Popular “Domingo Guzmán Silva”.

Región V

Casilda (Caseros): Centro Económico Departamento Caseros.

Región VI

Rosario (Rosario): Eempa Nº 1260 y Eempa Nº 1255.

(Rosario): Eempa Nº 1260 y Eempa Nº 1255. Villa Gobernador Gálvez (Rosario): EESO Nº 364 “Soldado Aguirre”.

(Rosario): EESO Nº 364 “Soldado Aguirre”. San Lorenzo (San Lorenzo): Eempa Nº 128.

(San Lorenzo): Eempa Nº 128. Villa Constitución (Villa Constitución): Biblioteca Popular “María Perrisol”.

Región VII

Venado Tuerto (General López): Eempa Nº 1013.

Región IX

San Cristóbal (San Cristóbal): Biblioteca Popular “San Martín”.

La iniciativa busca facilitar la finalización de estudios secundarios para quienes, por distintos motivos, no pudieron completar el nivel obligatorio, ofreciendo un esquema flexible y con acompañamiento docente.

