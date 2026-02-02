Con leves aumentos, cómo quedaron los precios de los combustibles en nuestra ciudad

Por Santotomealdía

En los últimos días, las estaciones de servicio de Santo Tomé registraron ajustes en los precios de los combustibles, con variaciones leves y diferencias según la marca y el tipo de producto.

De acuerdo al relevamiento realizado en la ciudad, la mayoría de las estaciones aplicó pequeñas subas en el inicio del mes, aunque en algunos casos también se observaron bajas puntuales. No se trató de un aumento generalizado ni de gran magnitud, pero sí de movimientos que vuelven a impactar en el bolsillo de los conductores.

En el caso de YPF, desde la estación local señalaron que las naftas —Súper e Infinia— bajaron levemente en comparación con los valores vigentes al 31 de diciembre. En cambio, el Diésel y el Infinia Diésel registraron incrementos. Cabe recordar que la petrolera trabaja con un sistema de actualización dinámica de precios, conocido como “micropricing”, que puede generar modificaciones más frecuentes que en otras marcas, donde los ajustes suelen aplicarse al inicio de cada mes.

Los precios en nuestra ciudad

YPF

Nafta Súper : $1.693

: $1.693 Infinia : $1.893

: $1.893 Diésel : $1.806

: $1.806 Infinia Diésel: $1.911

Shell

Nafta Súper : $1.770

: $1.770 V-Power Nafta : $2.078

: $2.078 Evolux Diésel : $1.882

: $1.882 V-Power Diésel: $2.046

Axion

Nafta Súper : $1.739

: $1.739 Quantium Nafta : $2.029

: $2.029 Diésel : $1.878

: $1.878 Quantium Diésel: $2.009

Gulf

Nafta Súper : $1.702

: $1.702 Nafta Premium : $1.906

: $1.906 Diesel : $1.806

: $1.806 Diesel Premium: $1.903

Con estos valores, la brecha entre la nafta Súper más económica y la más cara en la ciudad supera los $70 por litro, mientras que en los combustibles premium la diferencia es aún mayor.

