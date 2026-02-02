La Copa Libertadores 2026 inicia su camino hacia la fase de grupos

La Copa Libertadores 2026 comenzará formalmente este martes con el inicio de la Fase 1, la primera instancia eliminatoria del certamen organizado por la Conmebol rumbo a la fase de grupos. Con los cruces definidos tras el sorteo realizado el año pasado, empieza el camino hacia una nueva edición de la Gloria Eterna.

El primer partido de esta etapa se disputará el martes 3 de febrero, cuando The Strongest reciba a Deportivo Táchira desde las 21:30 (hora argentina), en el duelo correspondiente a la serie E1. El ganador avanzará a la Fase 2, donde se sumará a los equipos que ya esperan en la siguiente ronda.

La actividad continuará el miércoles con el cruce entre 2 de Mayo y Alianza Lima, mientras que el jueves será el turno de Juventud de Las Piedras frente a Universidad Católica.

La Fase 1 está compuesta por tres series eliminatorias. Posteriormente se disputará la Fase 2, integrada por ocho cruces, y luego la Fase 3, que contará con cuatro llaves. Los ganadores de esa instancia accederán a la fase de grupos de la Libertadores 2026 e integrarán el bombo 4 en el sorteo principal.

En tanto, los cuatro equipos que resulten eliminados en la Fase 3 serán transferidos a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, también como parte del bombo 4.

En esta primera instancia participan clubes de Bolivia, Ecuador, Perú, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Argentina, en cambio, no tendrá equipos comenzando desde esta fase preliminar, ya que sus representantes ingresarán en rondas posteriores.