Otro robo en un country: robaron armas de guerra en una vivienda de barrio Las Almenas

Por Santotomealdía



Otro robo en un country de nuestra ciudad vuelve a encender las alarmas por la inseguridad. Esta vez ocurrió en el barrio privado Las Almenas, donde el propietario de una vivienda denunció el robo de armas de guerra y una gran cantidad de municiones. El hecho fue descubierto este fin de semana, al regresar de sus vacaciones junto a su familia.

Al ingresar a su casa, ubicada en la zona de countries del cardinal norte de la ciudad, el damnificado advirtió la faltante de dos armas de fuego y varias cajas con proyectiles, que se encontraban guardadas dentro del inmueble. Según las primeras informaciones, las armas sustraídas serían de calibre considerado de guerra, aunque esto aún no fue confirmado oficialmente.

El barrio cerrado Las Almenas se encuentra entre los kilómetros 150 y 153 de la autopista Santa Fe–Rosario. Tanto el predio como la vivienda afectada cuentan con sistemas de videovigilancia, cuyas imágenes están siendo analizadas por los investigadores y podrían resultar clave para identificar a los autores del hecho.

La denuncia fue elevada a la Unidad Regional I La Capital y a la Policía de Investigaciones (PDI), ambas dependencias de la Policía de Santa Fe. A su vez, el fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación (MPA) ordenó las medidas iniciales y los peritajes en la escena.

Las tareas fueron realizadas por el personal del área Científica de la PDI, que trabajó en el interior del domicilio y revisó las cámaras del barrio, el hogar y el perímetro. La investigación sigue en curso con el objetivo de determinar cómo se produjo el ingreso y quiénes participaron del robo.

Este episodio se suma a otro hecho reciente ocurrido en el barrio privado Aires del Llano, también en nuestra ciudad, donde un delincuente armado robó dinero y joyas, y escapó efectuando un disparo. En ambos casos interviene el MPA y se busca establecer si existe algún vínculo entre los delitos.