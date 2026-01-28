La Municipalidad informó que el Plan 1.000 Luces LED alcanzó un 91% de avance

La Municipalidad de Santo Tomé informó que el Plan 1.000 Luces LED ya alcanza un 91% de avance, con 910 nuevas luminarias instaladas en distintos sectores de la ciudad desde el inicio del programa.

Según datos oficiales, el plan comenzó el 19 de abril de 2025 y tiene un plazo de ejecución previsto de un año. El nivel de avance informado corresponde al período comprendido entre abril de 2025 y enero de 2026.

Desde el Municipio explicaron que el objetivo central de la iniciativa es reemplazar las antiguas luminarias de sodio por tecnología LED, con el fin de mejorar la calidad del alumbrado público. Además, el programa contempla la incorporación de nuevos puntos de iluminación en zonas que antes no contaban con servicio, fortaleciendo la infraestructura urbana “con criterios de eficiencia, sostenibilidad y seguridad”.

En ese sentido, remarcaron que las luminarias colocadas forman parte exclusivamente del Plan 1.000 Luces LED y no corresponden a tareas habituales de mantenimiento. En paralelo, las acciones cotidianas de recambio por fallas y reemplazos se realizaron por fuera del programa y superaron las 1.000 intervenciones adicionales en el mismo período.

De acuerdo a la información oficial, la implementación de luminarias LED aporta múltiples beneficios, entre ellos mayor eficiencia energética, mayor vida útil, reducción de costos de mantenimiento y una mejor calidad de iluminación.

Finalmente, la Municipalidad adelantó que, una vez finalizado el Plan 1.000 Luces LED, se pondrá en marcha un nuevo programa para dar continuidad al proceso de modernización del alumbrado público en la ciudad.