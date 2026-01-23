El Gobierno elevó a $20 millones las recompensas por Loan Peña y Lian Flores

El Gobierno nacional confirmó un aumento en las recompensas destinadas a obtener información sobre el paradero de Loan Peña y Lian Flores, dos niños desaparecidos en distintos puntos del país. La medida fue dispuesta por el Ministerio de Seguridad Nacional y responde a pedidos de las querellas que intervienen en ambas investigaciones.

Según se informó oficialmente, el objetivo del incremento es incentivar la colaboración de personas que, sin haber participado en los hechos, puedan aportar datos relevantes que permitan avanzar en la búsqueda. En paralelo, en los últimos días se actualizaron las imágenes de ambos menores mediante herramientas de Inteligencia Artificial para reforzar su difusión.

En los dos casos continúa activo el Alerta Sofía, el sistema nacional de emergencia para la localización rápida de niños y adolescentes desaparecidos en situaciones de alto riesgo.

Loan Peña fue visto por última vez el 13 de junio de 2024 en el paraje Algarrobal, en la localidad correntina de 9 de Julio. La recompensa inicial, fijada en $5 millones, fue elevada ahora a $20 millones por disposición del Ministerio de Seguridad, tras un pedido del Juzgado Federal de Goya. A pesar de que la causa cuenta con 17 personas procesadas por distintos delitos, hasta el momento no se logró establecer qué ocurrió con el niño ni su paradero.

Por su parte, Lian Flores desapareció el 22 de febrero de 2025 en Ballesteros Sud, provincia de Córdoba. En este caso, la recompensa también fue elevada a $20 millones, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde su desaparición y la falta de avances significativos en la investigación. Hasta el momento no hay detenidos, aunque la causa incluye peritajes que derivaron en nuevas líneas de análisis judicial.