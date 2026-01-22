El dólar volvió a bajar y el Banco Central sumó nuevas compras

El dólar oficial registró este jueves su segunda baja consecutiva y alcanzó el nivel más bajo de los últimos dos meses, en una jornada en la que el Banco Central (BCRA) volvió a comprar divisas en el mercado.

En el segmento mayorista, el tipo de cambio retrocedió $1 y cerró a $1.429,50, el valor más bajo desde noviembre. De esta manera, quedó a casi un 9% del techo de la banda cambiaria vigente. En tanto, el dólar oficial minorista promedió $1.452,09, mientras que en el Banco Nación se ubicó en $1.450.

En el mercado informal, el dólar blue también bajó $5 y cerró a $1.495, perforando nuevamente el umbral de los $1.500. Por su parte, los dólares financieros mostraron movimientos moderados: el MEP operó cerca de los $1.459 y el contado con liquidación en torno a los $1.507.

Durante la jornada, el Banco Central compró u$s80 millones, y en las últimas dos semanas ya acumula adquisiciones por más de u$s800 millones. Para el mercado, estas compras son una señal positiva, aunque implican una mayor emisión de pesos que luego debe ser absorbida.

En ese sentido, uno de los puntos de atención sigue siendo el nivel de las tasas de interés. En las últimas ruedas, las tasas de corto plazo subieron con fuerza y llegaron a niveles elevados, reflejando cierta tensión en el mercado de pesos, aun con un dólar estable.

Así, el panorama cambiario muestra calma, pero el equilibrio depende de una administración cuidadosa de la liquidez y de la evolución de las tasas, en un contexto donde el Banco Central busca sostener la estabilidad y recomponer reservas.