La producción de petróleo cerró 2025 con un récord de 868 mil barriles diarios

La producción de petróleo en la Argentina cerró diciembre de 2025 con un nivel histórico y marcó un nuevo récord al alcanzar los 868.712 barriles diarios, el registro más alto desde que existen mediciones oficiales.

El dato fue confirmado por la Secretaría de Energía, que destacó que se trató del mejor mes de la historia del país en materia de extracción de crudo. El volumen alcanzado representa un incremento del 14,8% en comparación con diciembre de 2024 y una suba del 2,3% respecto de noviembre.

Desde el área energética del Gobierno atribuyeron este desempeño a un contexto de mayor previsibilidad para el sector. “Con reglas claras, inversión privada y un Estado que ordena y deja producir, la Argentina consolida su potencial energético y transforma recursos en crecimiento, empleo y generación de divisas”, señalaron desde la dependencia.

El fuerte impulso en la producción tuvo un impacto directo en el frente externo. Durante diciembre, la balanza energética arrojó un saldo positivo de 893 millones de dólares, producto de exportaciones por US$ 1.067 millones e importaciones que se ubicaron en US$ 174 millones.

De acuerdo a un informe, el saldo acumulado del sector energético en todo 2025 fue de US$ 7.815 millones, lo que implicó una mejora de US$ 2.085 millones en relación al mismo período del año anterior.

El principal aporte de divisas estuvo vinculado al crecimiento de las exportaciones, que sumaron US$ 1.369 millones adicionales, y a una reducción de las importaciones energéticas por US$ 716 millones, consolidando al sector como uno de los pilares del ingreso de dólares a la economía nacional.