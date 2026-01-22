Seguirán detenidos los dos imputados por el doble crimen del río Coronda

Los dos puesteros acusados por el doble crimen del río Coronda continuarán detenidos en prisión preventiva, mientras avanza la investigación que se encuentra en una etapa clave para intentar esclarecer lo ocurrido. Se trata de los asesinatos que tuvo como víctimas a José Oscar y Martín Félix Cabrera, dos pescadores de Alto Verde cuyos cuerpos sin vidas fueron hallados en una canoa que navegaba a la deriva y fue avistada por vecinos.

La medida fue dictada en los tribunales santafesinos, luego de que la Fiscalía y la defensa consensuaran la continuidad de la detención de los dos imputados, Julián Silva y Miguel Ángel Peverelli. El acuerdo fue convalidado por el juez Gustavo Urdiales y establece que ambos seguirán privados de su libertad sin un plazo determinado.

Según la hipótesis que sostiene el Ministerio Público de la Acusación, el hecho se produjo durante la madrugada del 31 de diciembre, en la zona del arroyo La Blanca. Allí, los investigadores creen que los imputados interceptaron a los primos Cabrera y efectuaron disparos con armas de fuego que terminaron con sus vidas.

Una defensa que apunta al contexto

Durante la audiencia, el abogado defensor José Mohamad explicó que la aceptación de la prisión preventiva no implica admitir responsabilidad, sino ganar tiempo para el análisis del expediente y la producción de pruebas. En esa línea, adelantó que la defensa evaluará plantear que existió una situación previa de violencia.

El hallazgo de un arma perteneciente a las víctimas es uno de los puntos que la defensa considera relevantes para intentar sostener que los puesteros actuaron ante una supuesta amenaza, en el marco de sus tareas de custodia de ganado. Esa interpretación podría derivar en un planteo de legítima defensa o exceso en su ejercicio.

La investigación continúa

Desde la Fiscalía, en cambio, se insiste en que los elementos recolectados hasta el momento permiten sostener la acusación por doble homicidio. El fiscal Andrés Marchi remarcó que la evidencia vincula de manera directa a los imputados con los disparos fatales.

En los próximos días se esperan resultados de peritajes balísticos, análisis de dispositivos electrónicos y otras diligencias que resultarán determinantes para definir si existió un enfrentamiento o si las víctimas fueron sorprendidas sin posibilidad de defenderse.

Mientras tanto, Silva y Peverelli seguirán detenidos, a la espera de que el avance de la causa permita reconstruir con mayor precisión uno de los hechos más graves registrados en la región en el cierre del año pasado.