En Davos, Milei reivindicó el capitalismo y dijo que “América será el faro de Occidente”

Desde el escenario del Foro Económico Mundial de Davos, el presidente Javier Milei ofreció este miércoles un discurso en el que reivindicó el capitalismo de libre empresa, defendió su programa de reformas económicas, criticó duramente al socialismo y a la regulación estatal, y destacó la figura de Donald Trump, al utilizar su lema con una adaptación local: “Esto es Make Argentina Great Again”.

En un mensaje dirigido a empresarios y líderes mundiales, Milei afirmó que su gobierno impulsó 13.500 reformas estructurales desde diciembre de 2023, a través del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger. Según explicó, esas medidas buscan “remover trabas artificiales” y construir “una economía más eficiente y dinámica”.

“El socialismo suena muy lindo, pero siempre termina mal, horriblemente mal”, sostuvo el mandatario, quien también cargó contra las agendas internacionales que —dijo— promueven ese tipo de políticas “arropadas de modo elegante”. Como ejemplo, mencionó a Venezuela, a la que calificó de “narcodictadura sangrienta”.

Milei afirmó que la defensa del capitalismo ya no debe basarse únicamente en su productividad, sino también en su dimensión ética y moral. “El capitalismo de libre empresa es el único sistema justo”, aseguró, y sostuvo que “la intervención y la regulación son violentas, ineficientes e injustas”.

En un tramo con fuerte contenido filosófico, el presidente dijo: “Maquiavelo ha muerto”, y citó a Jesús Huerta de Soto, Thomas Sowell, Hans-Hermann Hoppe, Alberto Benegas Lynch (h) y Adam Smith para sustentar sus planteos. Reivindicó los valores de la propiedad privada, la función empresarial y la libertad individual, pilares —dijo— del “progreso económico y moral de Occidente”.

De cara al futuro, destacó que “la inteligencia artificial genera rendimientos crecientes”, comparándola con la fábrica de alfileres de Smith, y pidió a los Estados que “dejen de fastidiar a quienes están creando un mundo mejor”.

Mañana, como parte de su agenda en Davos, Milei participará junto a Donald Trump en la firma del acta fundacional del Consejo de la Paz, un nuevo organismo impulsado por el presidente estadounidense, que buscará abordar conflictos en zonas como la Franja de Gaza y combatir el terrorismo global como alternativa a la ONU.

Antes de emprender su regreso al país, el presidente argentino ofrecerá entrevistas a Bloomberg y The Economist. Se espera su arribo a Buenos Aires este viernes a las 6 de la mañana.