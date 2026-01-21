En Davos, Trump arremetió contra Europa y dijo que Venezuela “ganará más que nunca”

En un discurso cargado de definiciones políticas y económicas, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, volvió a ser protagonista en el Foro Económico Mundial de Davos, este miércoles. Desde el escenario suizo, criticó duramente a Europa, defendió su rol frente a la OTAN, habló de su interés por Groenlandia y se refirió también a la situación actual de Venezuela tras la salida de Nicolás Maduro.

“Quiero que Europa vaya bien, pero no va por buen camino”, afirmó Trump, y vinculó sus críticas al creciente gasto público, la migración masiva y las importaciones sin control, factores que, según dijo, llevaron al Viejo Continente a perder su identidad. “Algunos lugares en Europa ya ni siquiera se reconocen”, sostuvo.

El mandatario acusó a Joe Biden y a gobiernos occidentales de dar la espalda a lo que hace poderosas a las naciones y denunció un modelo de desarrollo “desfasado”, que genera “déficit récord” y fragilidad económica.

En otro tramo de su discurso, Trump retomó su histórica crítica a la OTAN, asegurando que Estados Unidos “no ha obtenido nada” de la alianza y que durante décadas solo se encargó de proteger a Europa frente a amenazas como la Unión Soviética y Rusia. “Pagamos por la OTAN durante años, hasta que llegué yo”, lanzó.

Uno de los momentos más llamativos de la jornada fue cuando el presidente se refirió nuevamente a Groenlandia, isla que ya había manifestado su intención de comprar en 2019. Trump afirmó que EE.UU. es el único país que puede garantizar su seguridad, pero aclaró: “No tengo necesidad de usar la fuerza. No la usaré”.

También habló sobre Venezuela, y sorprendió al decir que ese país “ganará en seis meses más dinero que en los últimos 20 años”, gracias a la explotación petrolera bajo un nuevo acuerdo con Estados Unidos. Trump elogió al actual liderazgo venezolano, encabezado por Delcy Rodríguez, y aseguró que su gobierno aceptó rápidamente colaborar tras la detención del expresidente Nicolás Maduro.

Finalmente, el líder republicano utilizó su presencia en Davos para reforzar su perfil internacional de cara a un año electoral clave. Con un mensaje dirigido tanto a aliados como a rivales, sostuvo: “Solo Estados Unidos puede garantizar la seguridad y el liderazgo global”.