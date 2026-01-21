Chubut en alerta: el calor y el viento reavivan los incendios forestales

El avance de los incendios forestales volvió a generar preocupación en Chubut, donde el calor extremo y los vientos intensos complicaron el control del fuego en distintas zonas de la provincia.

Las condiciones meteorológicas adversas obligaron a redoblar los esfuerzos en los operativos que se desarrollan en áreas rurales y boscosas, con la participación de brigadas especializadas, bomberos voluntarios y medios aéreos.

Desde el Servicio Meteorológico Nacional advirtieron que rigen alertas de nivel amarillo y naranja en distintos sectores del territorio provincial, un escenario que favorece la rápida propagación de las llamas y eleva el riesgo de nuevos focos.

Ante este panorama, los equipos de emergencia trabajan de manera coordinada para contener los incendios más activos, al tiempo que se analiza la posibilidad de sumar apoyo externo en los puntos de mayor complejidad.

La reactivación del fuego llevó a reforzar las medidas de prevención y a emitir advertencias dirigidas especialmente a pobladores rurales y visitantes de zonas forestales.

Las autoridades insistieron en la necesidad de evitar cualquier acción que pueda desencadenar incendios, como encender fuego al aire libre o realizar tareas que generen chispas. Además, se mantiene un monitoreo constante de la evolución del clima para adaptar las estrategias de combate y prevención.