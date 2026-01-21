España: un muerto y decenas de heridos en otros dos accidentes ferroviarios

Un maquinista murió y al menos 20 pasajeros resultaron heridos luego de que un tren descarrilara al impactar contra un muro de contención que se desplomó sobre las vías en la ciudad española de Barcelona. Además, se registró otro accidente ferroviario en la provincia de Girona, aunque sin víctimas.

Según informaron las autoridades locales, el primer siniestro involucró a una formación del servicio Rodalies, correspondiente a la línea R4, que circulaba entre las estaciones de Sant Sadurní d’Anoia y Gélida, en la región de Cataluña.

Medios españoles señalaron que la línea de emergencias 112 recibió al menos 28 llamados tras el accidente ocurrido durante la noche del martes. En el operativo participaron 11 ambulancias y 15 dotaciones de bomberos.

Antes de confirmarse el fallecimiento del conductor del tren, el intendente de Gélida, Lluís Valls Comas, había indicado que entre cuatro y seis personas se encontraban en estado grave, mientras que el resto de los heridos presentaban lesiones leves.

De acuerdo con las primeras pericias, el derrumbe repentino de un muro de contención provocó el descarrilamiento de la formación y graves daños en la cabina del maquinista.

En tanto, un segundo episodio se produjo en la provincia de Girona, donde las fuertes tormentas ocasionaron la caída de rocas sobre las vías. Allí descarriló un tren que transportaba a diez pasajeros, aunque ninguno sufrió heridas, según informó la agencia Xinhua.

Estos nuevos incidentes se produjeron pocos días después del grave accidente ferroviario ocurrido en la provincia de Córdoba, donde el choque entre dos trenes dejó al menos 42 personas fallecidas, lo que volvió a poner en debate las condiciones de seguridad del sistema ferroviario en España.

Ambos hechos obligaron a interrumpir el servicio ferroviario durante la noche y la principal hipótesis que manejan los investigadores apunta a las intensas lluvias que afectaron a la región catalana.