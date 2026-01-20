Incendios fuera de control en Chile: 20 muertos y miles de evacuados

Al menos 20 personas murieron como consecuencia de los incendios forestales que avanzan sobre las regiones chilenas de Ñuble y Biobío, en el centro-sur del país. La emergencia obligó además a evacuar a más de 50.000 habitantes y mantiene activos 14 focos de incendio que continúan fuera de control, según confirmaron las autoridades.

El fuego, favorecido por temperaturas extremas y fuertes ráfagas de viento, afecta amplias zonas rurales y urbanas, generando una de las situaciones más críticas de los últimos años en el país. Brigadas de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) y cuerpos de bomberos trabajan de manera ininterrumpida para contener el avance de las llamas.

La magnitud de la emergencia llevó a la habilitación de centros de evacuación en ambas regiones. En Ñuble permanecen operativos seis albergues, que alojan a unas 160 personas, mientras que en Biobío funcionan ocho recintos con más de 700 damnificados. Las evacuaciones se realizan de forma preventiva ante el riesgo de que el fuego alcance nuevas áreas pobladas.

Frente al agravamiento del escenario, el presidente Gabriel Boric confirmó la declaración del Estado de Desastre Natural en Ñuble y Biobío, lo que permite acelerar la asignación de recursos y el despliegue logístico. Además, se estableció un toque de queda nocturno en las zonas más afectadas para facilitar las tareas de emergencia y evitar situaciones de riesgo.

Desde el Ministerio del Interior advirtieron que las condiciones meteorológicas seguirán siendo desfavorables en las próximas horas. El ministro Álvaro Elizalde señaló que las altas temperaturas previstas complican el combate del fuego, mientras que desde el organismo de protección civil solicitaron a la población no circular por áreas de emergencia.

El Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) continúa activo y ya se enviaron 87 mensajes de evacuación a los teléfonos celulares de residentes en zonas de peligro. Las autoridades reiteraron que la prioridad es preservar la vida humana mientras se intensifican las tareas para controlar los incendios.