La Unión Europea advirtió a Trump: “Nuestra respuesta será firme, unida y proporcionada”

En el marco del Foro Económico de Davos, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, lanzó una contundente advertencia al expresidente estadounidense Donald Trump, en relación a sus declaraciones sobre Groenlandia y la imposición de aranceles a países europeos.

“Nuestra respuesta será firme, unida y proporcionada”, aseguró Von der Leyen, al referirse a las reiteradas amenazas de Trump sobre el territorio ártico. “Consideramos al pueblo estadounidense no solo nuestro aliado, sino también nuestro amigo. Sumirnos en una espiral descendente solo ayudará a los adversarios que ambos estamos determinados a mantener al margen del panorama estratégico”, agregó.

La líder europea remarcó que la Unión Europea está “plenamente comprometida” con la seguridad en el Ártico y que ese objetivo solo puede lograrse de forma conjunta con Estados Unidos. En ese sentido, criticó el anuncio de Trump de aplicar aranceles adicionales del 10% a los países europeos que realicen maniobras militares en Groenlandia: “Es un error, especialmente entre aliados de larga data”, dijo Von der Leyen.

Recordó además que existe un acuerdo comercial firmado entre la UE y Estados Unidos en julio, y subrayó: “Un acuerdo es un acuerdo. Cuando los amigos se dan la mano, debe significar algo”.

Durante su intervención, Von der Leyen también defendió el impulso inversor europeo en Groenlandia, con el objetivo de apoyar la economía e infraestructuras locales, y anunció que el bloque comunitario aumentará su inversión en la zona. Entre otras medidas, propuso destinar parte del gasto en defensa a desarrollar rompehielos y equipos clave para la seguridad del Ártico.

Finalmente, la presidenta de la Comisión Europea destacó la necesidad de reforzar alianzas con socios estratégicos como Reino Unido, Canadá, Noruega e Islandia, y concluyó con un llamado a acelerar el rumbo del continente: “Europa debe avanzar hacia una mayor independencia, desde la seguridad hasta la economía, desde la defensa hasta la democracia. El mundo ha cambiado de forma permanente. Y debemos cambiar con él”.