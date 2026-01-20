Colón se prueba en Uruguay en su primer amistoso de pretemporada

La pretemporada de Colón empieza a tomar forma y este martes tendrá su primer capítulo en cancha. Desde las 20, el Sabalero enfrentará a Miramar Misiones en el estadio Parque Artigas de Paysandú, en el inicio de su participación en la Serie Río de la Plata, un certamen amistoso que le permitirá al equipo sumar minutos y comenzar a ajustar piezas de cara a la temporada 2026 de la Primera Nacional.

Para el entrenador rojinegro, Ezequiel Medrán, el compromiso de este martes representa el primer examen real de su ciclo. Luego de un 2025 muy por debajo de las expectativas, el club apuesta a un nuevo comienzo, con aire renovado, caras nuevas y la intención clara de ser protagonista en la categoría y pelear por el regreso a Primera División.

En ese contexto, la dirigencia se movió fuerte en el mercado de pases y sumó refuerzos de experiencia como Federico Lértora y Pier Barrios, entre otros, muchos de los cuales tendrán sus primeros minutos con la camiseta sabalera en esta gira. Medrán mantendría una base similar a la probada en los últimos entrenamientos, aunque aún conserva algunas dudas en la formación inicial.

El probable once estaría integrado por Matías Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Nicolás Thaller y Facundo Castet o Leandro Allende; Julián Marcioni, Ignacio Antonio, Matías Muñoz e Ignacio Lago; Matías Godoy y Alan Bonansea o Facundo Castro.

El plantel dirigido por Ezequiel Medrán viajó este lunes a Uruguay con una delegación de 26 futbolistas y disputará dos encuentros de preparación. Tras el cruce ante el conjunto montevideano, Colón volverá a presentarse el jueves 23 de enero, también a las 20 y en el mismo escenario, frente a Paysandú FC.

Del otro lado estará Miramar Misiones, un equipo en pleno proceso de reconstrucción tras su descenso de la Primera División uruguaya. Con el objetivo de volver rápidamente a la máxima categoría, el Cebrita se reforzó con jugadores experimentados y buscará aprovechar estos amistosos como banco de pruebas.

Más allá del resultado, el partido marcará el inicio formal de la preparación de Colón, que tendrá su debut oficial en la Primera Nacional el 15 de febrero, desde las 20, cuando reciba a Deportivo Madryn. El amistoso de este martes no será uno más: será el primer paso visible de un proceso que busca recuperar identidad, confianza y competitividad.

Cómo ver el partido

El encuentro se podrá ver en vivo a través de ESPN Premium (con Pack Fútbol) y por streaming mediante Disney+ (Plan Premium), Flow, DGO y Telecentro Play.