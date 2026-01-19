Arrancó la Copa Argentina: Independiente Rivadavia y Lanús debutaron con victorias

La Copa Argentina puso primera este domingo con dos encuentros correspondientes a los 32avos de final, que dejaron como saldo las clasificaciones de Independiente Rivadavia y Lanús, ambos con actuaciones sólidas y victorias claras para seguir en carrera en el certamen federal.

El campeón, a paso firme

En el estadio La Pedrera de San Luis, Independiente Rivadavia superó 2 a 0 a Estudiantes de Buenos Aires y dio el primer paso en la defensa del título conseguido la temporada pasada.

El conjunto mendocino asumió el protagonismo desde el inicio, presionó alto y manejó la pelota ante un rival que apostó al repliegue y al contraataque.

La superioridad se reflejó a los 24 minutos del primer tiempo, cuando Álex Arce apareció en el área para abrir el marcador. Ya en el complemento, y con Estudiantes obligado a adelantarse, Gonzalo Alejandro Ríos selló el resultado a los 27 minutos del segundo tiempo y aseguró el pase de la Lepra a la próxima instancia, donde enfrentará al ganador del cruce entre Tigre y Claypole.

Lanús hizo pesar su jerarquía

En el otro encuentro de la jornada, Lanús se impuso por 4 a 1 ante Sarmiento de La Banda, en un partido disputado en sede neutral. El primer tiempo fue parejo, con el Granate manejando la posesión pero sin demasiada profundidad, hasta que sobre el cierre de la etapa inicial Marcelino Moreno abrió el marcador desde el punto penal.

En el complemento llegaron las emociones: Alfredo Israel Roldán sorprendió con el empate para el conjunto santiagueño, pero la reacción de Lanús fue inmediata. Rodrigo Castillo devolvió la ventaja pocos minutos después y, con el correr del partido, el equipo bonaerense hizo pesar su jerarquía. Marcelino Moreno marcó nuevamente para completar su doblete y Lanús terminó de liquidar el encuentro con una goleada que reflejó la diferencia entre ambos equipos.

De esta manera, la Copa Argentina comenzó con triunfos contundentes y los primeros clasificados a la siguiente ronda, en una competencia que vuelve a ofrecer cruces atractivos y la ilusión intacta para los equipos de todo el país.

