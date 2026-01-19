Senegal venció a Marruecos en una final polémica y se consagró campeón de África

La selección de Senegal se consagró campeona de la Copa Africana de Naciones tras vencer por 1 a 0 a Marruecos en tiempo suplementario, en una final disputada en el estadio Príncipe Moulay Abdellah que tuvo de todo: fallos arbitrales controvertidos, intervención del VAR, un penal insólitamente desperdiciado y un desenlace que terminó haciendo historia.

Durante los 90 minutos reglamentarios el encuentro fue discreto y con pocas situaciones claras. Sin embargo, en el tiempo añadido llegaron las acciones que marcaron el rumbo del partido. A los 47 minutos del segundo tiempo, Senegal se ponía en ventaja tras un córner desde la derecha: Abdoulaye Seck ganó en las alturas ante Achraf Hakimi, la pelota dio en el palo y Ismaïla Sarr convirtió en el rebote. No obstante, el árbitro Jean Jacques Ndala anuló el gol por una supuesta falta previa sobre el defensor marroquí, decisión que desató un fuerte reclamo del conjunto senegalés.

La polémica creció aún más instantes después. En el minuto 51, tras otro tiro de esquina, Malick Diouf sujetó a Brahim Díaz dentro del área. Aunque la jugada continuó, el VAR llamó al árbitro para su revisión y, tras observar la acción, Ndala sancionó penal para Marruecos. La decisión provocó el enojo generalizado de Senegal y una situación inédita: el entrenador Pape Thiaw ordenó a sus jugadores abandonar el campo de juego.

En medio del caos, Sadio Mané fue clave para evitar el escándalo mayor. El capitán, visiblemente molesto, convenció a sus compañeros de regresar al terreno de juego. Tras más de 15 minutos de interrupción, el partido se reanudó únicamente para la ejecución del penal. Brahim Díaz tomó la responsabilidad, pero su definición sorprendió a todos: intentó picarla y el remate, débil y anunciado, quedó en manos del arquero Edouard Mendy, que no se movió y controló sin problemas.

Con el marcador en cero, la final se trasladó al tiempo suplementario. Apenas cuatro minutos después, Senegal golpeó de manera letal. En una contra perfecta, Pape Gueye condujo desde la mitad de la cancha y, antes de entrar al área, sacó un derechazo formidable que se clavó en el ángulo para marcar el 1 a 0 definitivo. El mediocampista del Villarreal fue elegido como el MVP de la final.

Marruecos buscó el empate y estuvo cerca, pero el travesaño le negó la igualdad. Senegal, por su parte, también tuvo chances para liquidarlo, aunque Cherif Ndiaye desperdició una ocasión increíble con el arco vacío. Nada cambió y el pitazo final desató la euforia de los “Leones de la Teranga”.

De esta manera, Senegal se quedó con la Copa Africana de Naciones por segunda vez en su historia, repitiendo la consagración lograda en 2021 en Camerún. Además, Sadio Mané volvió a ser una de las grandes figuras del torneo y fue distinguido como el MVP del campeonato, confirmando su liderazgo en una selección que volvió a tocar la gloria continental.

