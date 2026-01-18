Más de 90 familias evacuadas por el desplazamiento del cerro Hermitte en Comodoro Rivadavia

Durante la madrugada de este domingo, un nuevo y grave deslizamiento en la ladera sur del cerro Hermitte activó una emergencia sin precedentes en Comodoro Rivadavia. El movimiento del suelo afectó de forma directa a más de 90 familias, principalmente en los barrios Sismográfica y El Marquesado, zonas históricamente vulnerables a este tipo de fenómenos pero que, en esta ocasión, vivieron uno de los episodios más severos de los últimos años.

Vecinos relataron que comenzaron a sentir crujidos, vibraciones y ruidos profundos, seguidos por la aparición de grietas de gran tamaño en muros, techos y pisos. “Mi casa se abrió por la mitad”, expresó uno de los damnificados al medio ADN Sur, en una imagen que sintetiza el dramatismo del momento. Muchas personas tuvieron que abandonar sus hogares con lo puesto, acompañadas por sus mascotas y algunos objetos personales.

Bomberos Voluntarios, Defensa Civil y fuerzas policiales actuaron de inmediato para evacuar las zonas de riesgo, ante el riesgo inminente de colapso total de las estructuras. En pocas horas, se organizó la concentración de los evacuados en el Club Talleres, mientras el municipio habilitaba el Hotel Deportivo como espacio de alojamiento transitorio.

El desplazamiento del talud alcanzó una extensión de aproximadamente 1.500 metros, según informó Fernando Ostoich, secretario de Infraestructura y Obras Públicas. El fenómeno afectó viviendas, calles, accesos y redes de servicios básicos, generando además roturas en cañerías de gas y agua. Por ese motivo, se desplegó un operativo policial permanente para custodiar las propiedades y evitar hechos delictivos ante el temor de robos que manifestaron algunos vecinos.

Desde el municipio recordaron que el monitoreo del sector comenzó el 18 de diciembre, cuando se detectaron los primeros movimientos en el terreno. Desde entonces, equipos técnicos y sociales realizan relevamientos casa por casa, acompañando a las familias afectadas junto a las áreas de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Humano y Defensa Civil.

La magnitud del desplazamiento superó las previsiones. Ostoich señaló que varias viviendas presentan daños estructurales severos que impiden su habitabilidad, y anticipó que cada caso será evaluado individualmente, priorizando siempre la seguridad de las personas.

El intendente Othar Macharashvili encabezó una reunión urgente con vecinos del barrio Sismográfica para informar el estado de situación y coordinar acciones conjuntas. Participaron también los secretarios Carlos Jurich (Ordenamiento Territorial) y Ángel Rivas (Desarrollo Humano), junto a representantes de distintas dependencias municipales que trabajan en el lugar desde el inicio de la emergencia.

Entre las medidas adoptadas, el municipio avanzó en convenios con el SEGEMAR y la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), que realizarán estudios geológicos y un monitoreo constante del comportamiento del cerro Hermitte.

En cuanto a la seguridad de los servicios, se instalaron sensores en las redes de gas, en articulación con Camuzzi, para detectar automáticamente cualquier anomalía. También se implementaron cortes parciales de agua en El Marquesado, Los Tilos y calle Mazaredo, con el objetivo de preservar la integridad de las cañerías y garantizar el abastecimiento básico.

Desde el área de Desarrollo Humano se inició una asistencia directa a adultos mayores y personas con discapacidad, además de la implementación de canales oficiales de comunicación por manzana, para evitar la circulación de información errónea y mantener contacto fluido con los vecinos.

El municipio recordó que los teléfonos de Defensa Civil (297-4040117 y 297-4042152) se encuentran activos las 24 horas, y subrayó que la prevención y la información clara son clave para enfrentar esta emergencia, que ya se perfila como una de las más complejas que ha atravesado la ciudad en los últimos tiempos.