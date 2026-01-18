Reforma laboral: el oficialismo consolida su estrategia para tratarla en la primera quincena de febrero

Consumada la primera quincena de enero, el oficialismo en el Senado definió el cronograma legislativo para tratar la reforma laboral en la Cámara alta. La fecha tentativa de sesión quedó fijada entre el martes 10 y el jueves 12 de febrero, en el marco de un nuevo período de sesiones extraordinarias que deberá convocar el Ejecutivo.

Patricia Bullrich, jefa del bloque oficialista en el Senado y presidenta de la comisión de Trabajo y Previsión Social, liderará la estrategia de negociación con sectores de la oposición dialoguista, con el objetivo de garantizar el quorum necesario para el tratamiento de la iniciativa. La exministra de Seguridad coordinará desde el lunes 26 una serie de reuniones cara a cara con representantes del PRO, la UCR y senadores provinciales.

El Ejecutivo planea habilitar el nuevo período extraordinario a partir del 26 de enero, aunque no hay apuro en acelerar los tiempos, y la convocatoria podría extenderse hasta fines de febrero. Mientras tanto, una comisión técnica a cargo de la abogada Josefina Tajes se ocupará de unificar las sugerencias de modificación y los reclamos recibidos, tanto de la oposición como de la CGT.

A nivel interno, el oficialismo cuenta con un interbloque de 21 senadores, por lo que necesitará el respaldo de al menos 16 legisladores adicionales para alcanzar el quorum. Las conversaciones con sectores de la UCR y el PRO, así como con representantes de fuerzas provinciales, serán clave para viabilizar el debate.

Una vez finalizado el proceso de revisión del dictamen firmado en diciembre, Bullrich será la miembro informante durante la sesión, en la que se espera una votación en general y luego en particular del articulado del proyecto. “Percibo un buen acompañamiento tanto del PRO como la UCR. Estamos haciendo las cosas con calma”, aseguró una fuente del oficialismo consultada por Infobae.

En paralelo al trabajo legislativo, el clima político en la Cámara alta sigue siendo complejo. Desde el sindicalismo hay intentos de acercamiento, pero no se registran señales claras por parte del kirchnerismo, lo que ya genera tensiones en espacios peronistas con representación en el Senado.

Por otro lado, en las últimas horas se generó un foco de controversia en el Congreso por la situación de Manuel Ignacio Chavarría, prosecretario de Coordinación Operativa del Senado, recientemente designado como autoridad de la Central Hidroeléctrica Yacyretá. El funcionario solicitó una licencia “ad honorem” para no desvincularse del Senado, lo que implicaría mantener su estructura de contratos y personal, incluyendo chofer. La decisión fue cuestionada por distintos sectores del Congreso, que consideran inviable esa condición.