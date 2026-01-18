Unión empató con Defensor Sporting en el cierre de la Serie Río de la Plata

Unión igualó 1 a 1 ante Defensor Sporting en Montevideo, en su último amistoso de pretemporada antes del debut oficial en el Torneo Apertura. El encuentro se disputó este sábado en el estadio Luis Franzini y formó parte de la Serie Río de la Plata 2026.

El gol del Tatengue fue convertido por Emilio Giaccone a los 17 minutos del segundo tiempo, con un remate de larga distancia que sorprendió al arquero local. El empate del conjunto uruguayo llegó a los 26, por intermedio de Lautaro Navarro, tras una jugada aérea que derivó en una definición acrobática dentro del área.

En el desarrollo del partido, Unión fue más ordenado y tuvo mayor control del juego durante la primera mitad, aunque le costó generar situaciones claras frente a un rival intenso y físico. Defensor Sporting apostó a un planteo cerrado y el trámite fue parejo, con pocas emociones antes del descanso.

El complemento mostró un encuentro más abierto, con mayor ritmo y espacios. Unión salió con otra decisión ofensiva y encontró el gol en su mejor momento, aunque no logró sostener la ventaja y el local alcanzó la igualdad minutos más tarde.

En el tramo final, Leonardo Madelón realizó varias modificaciones y le dio minutos a jugadores de Reserva, completando así la preparación de cara al inicio del torneo. El amistoso dejó un balance positivo en cuanto a rodaje y evaluación del plantel, a pocos días del debut ante Platense.