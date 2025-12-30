El Presupuesto Municipal 2026 se aprobó por mayoría y con críticas de la oposición

Por Santotomealdía



En una sesión de prórroga marcada por el debate político y la votación ajustada, el Concejo Municipal aprobó este martes el Presupuesto 2026 presentado por el Departamento Ejecutivo. El texto fue aprobado por mayoría simple, con 5 votos afirmativos del oficialismo y 4 rechazos de la oposición, que planteó fuertes críticas al contenido y al uso previsto de los recursos.

La votación fue dividida: acompañaron el proyecto Mity Reutemann, Enrique Maillier, Guillermo Rey Leyes, Fernando Alí y Alejandra Chena. Por su parte, votaron en contra Rodrigo Alvizo, Rosana Zamora y Rosa Escandell (PJ) y Giselle Miravete (La Libertad Avanza).

Más de 48 mil millones de pesos

Según el texto aprobado, el Presupuesto 2026 prevé gastos por $48.165 millones y recursos por $45.765 millones, lo que representa una necesidad de financiamiento de $2.400 millones, que el Ejecutivo proyecta cubrir con aportes no reintegrables de otras jurisdicciones.

Entre los principales componentes del gasto figuran $20.917 millones para personal, $15.147 millones para bienes y servicios no personales, y una inversión pública total de $17.178 millones, sin detalle de obras específicas.

En cuanto a los ingresos, se proyectan recursos tributarios municipales por $26.211 millones, mientras que las transferencias automáticas y coparticipación suman $19.553 millones. Además, se estima un superávit económico previo a la inversión de más de $7.627 millones, que el Ejecutivo considera como “base para sostener políticas públicas a mediano y largo plazo”.

Una de las novedades destacadas por el Intendente Miguel Weiss Ackerley en entrevistas previas fue la recuperación del esquema de contribución por mejoras, como herramienta para ejecutar obras públicas en distintos barrios.

El oficialismo defendió el equilibrio

El concejal Enrique Maillier (oficialismo) defendió el proyecto, al que definió como “equilibrado, austero y previsor”. “Es la herramienta con la cual cuenta el gobierno municipal para ejecutar sus políticas. Contempla el equilibrio fiscal que tanto se habla en estos tiempos y muchas acciones que los santotomesinos están esperando”, expresó.

También destacó que el financiamiento externo “no implica una carga adicional para el contribuyente”, y sostuvo que “todos los recursos que vengan para ejecutar obras en la ciudad, son bienvenidos”.

Críticas por prioridades y falta de transparencia

Desde la oposición, las críticas fueron múltiples y coincidieron en tres ejes: déficit oculto, falta de transparencia y ausencia de enfoque en los servicios básicos. La concejal Giselle Miravete (La Libertad Avanza) cuestionó el aumento del presupuesto en comparación al año anterior y denunció un déficit encubierto del 5,25%.

“No responde a lo que el santotomesino está necesitando. Hay un aumento de 38 mil a 48 mil millones, y además un déficit escondido en la retórica. Jamás podría aprobar algo así”, dijo. También criticó el destino de fondos para eventos culturales y difusión, en contraste con lo asignado a seguridad: “Para seguridad se destinan 181 millones, mucho menos que para cultura. Lo único que se plantea es poner más cámaras”.

En la misma línea, Rodrigo Alvizo (PJ) sostuvo que el presupuesto “no refleja las prioridades reales de la ciudad”. “Hay un ajuste en servicios, en la promoción de derechos de las personas con discapacidad y en el mantenimiento de plazas y alumbrado público. No podemos ser cómplices de esta situación”, afirmó.



Además, denunció falta de claridad sobre el uso de los recursos: “Se presupuesta el sueldo para 35 funcionarios políticos, pero no se nos informa ni quiénes son ni qué función cumplen”. También cuestionó la deuda con Aguas Santafesinas (ASA) y reclamó por el servicio de agua: “El vecino sigue pagando mes a mes, aunque no tenga agua. Entonces, ¿qué se hizo con ese dinero? No estamos defendiendo a ASA, estamos defendiendo los recursos de los santotomesinos”.