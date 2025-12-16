Presupuesto 2026: el Municipio proyecta gastos por más de 48 mil millones de pesos

Por Santotomealdía

El proyecto de Presupuesto 2026 de la Municipalidad ingresó este martes al Concejo Municipal para su análisis legislativo. La iniciativa prevé un total de erogaciones por $48.165 millones, con un cálculo de recursos estimado en $45.765 millones.

En ese marco, el documento plantea una necesidad de financiamiento de $2.400 millones, que —según lo indicado por el Ejecutivo— sería cubierta con aportes no reintegrables provenientes de otras jurisdicciones.

Desde el Departamento Ejecutivo expresaron, en el mensaje de elevación, que el presupuesto "se inscribe como una herramienta fundamental para garantizar la prestación de servicios esenciales, y orientar las prioridades de gestión".

Además, destacaron que se elaboró en base a "supuestos fiscales y económicos que consideran la situación macroeconómica actual, así como las proyecciones de recursos y gastos para el año 2026".

Tras su ingreso en la sesión de prórroga, el proyecto de Presupuesto pasó a comisiones y será tratado el 30 de diciembre, en una nueva sesión de prórroga.

En números

Según el texto del proyecto, el gasto en personal asciende a $20.917 millones, mientras que los recursos destinados a bienes y servicios no personales superan los $15.147 millones. Por su parte, las transferencias representan $2.068 millones y se estiman intereses de deuda por $4,1 millones.

El presupuesto prevé una inversión pública total de $17.178 millones, integrada por trabajos públicos ($7.178 millones) y bienes de capital ($2.851 millones).

Desde el Ejecutivo indican que esta inversión "se orienta a mejorar la infraestructura básica, urbana, de servicios, social y productiva". Sin embargo, en el proyecto no se detallan qué obras ni qué servicios concretos se prevén.

En cuanto a los ingresos, se proyectan recursos tributarios de jurisdicción municipal por $26.211 millones y coparticipación y transferencias automáticas por $19.553 millones, entre otros conceptos.

Además, el proyecto muestra un resultado económico positivo antes del cálculo de inversiones, con un ahorro estimado en más de $7.627 millones. Desde el Ejecutivo señalan que ese excedente “constituye una base sólida para sostener políticas públicas a mediano y largo plazo, fortaleciendo la capacidad del Municipio para afrontar situaciones de mayor restricción de recursos”.

Contribución por mejoras

Días atrás, en declaraciones a Nova al día, en Radio Nova 97.5, el intendente Miguel Weiss Ackerley adelantó que una de las novedades del Presupuesto 2026 será la incorporación de esquemas de trabajo por contribución por mejoras, como herramienta para concretar obras públicas en distintos sectores de la ciudad.

"Recuperamos esa herramienta para poder hacer obras que hacen falta", expresó el mandatario, y señaló que se presentará un nuevo plan que incluirá pavimento, cordón cuneta, mejorado pétreo y la extensión de redes cloacales, entre otras intervenciones.

En ese marco, el intendente confirmó que ya está elaborado el proyecto de contribución por mejoras para una obra de cloacas en Villa Luján Este, y que en 2026 se buscará avanzar en una primera etapa. También explicó que se trabaja en identificar zonas donde haya mayor capacidad de aporte por parte de los vecinos, para definir prioridades y avanzar con nuevas cuadras.

"Creemos que el concepto de contribución por mejora hay que ponerlo en la ciudad, que los vecinos lo conozcan y que sepan cómo funciona", afirmó.