El Gobierno oficializó el temario que buscará aprobar en extraordinarias con su nueva mayoría

El Gobierno nacional oficializó este lunes el listado de proyectos que buscará aprobar durante las sesiones extraordinarias del Congreso, previstas entre el 10 y el 30 de diciembre. El decreto 865/2025, publicado en el Boletín Oficial, establece un temario centrado en el Presupuesto 2026 y un paquete de reformas de alto impacto, que el oficialismo intentará impulsar aprovechando su nueva mayoría legislativa.

La medida lleva las firmas del presidente Javier Milei y del jefe de Gabinete Manuel Adorni, y limita el tratamiento parlamentario a los asuntos incluidos en el anexo del decreto. Allí se detallan siete proyectos que el Poder Ejecutivo considera prioritarios para esta etapa.

En primer lugar figura el proyecto de Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2026, que proyecta un resultado financiero equilibrado o levemente superavitario para la Administración Pública Nacional, en línea con la estrategia de consolidación fiscal que impulsa el Gobierno.

Entre las reformas más destacadas se encuentra la llamada Ley de Inocencia Fiscal, que busca redefinir los criterios de responsabilidad y carga de la prueba en cuestiones tributarias. A esta se suma la Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, que propone reglas para limitar el déficit, ordenar el gasto público y restringir el financiamiento vía emisión o endeudamiento.

El paquete incluye además un proyecto de Ley de Modernización Laboral, cuyo texto aún no fue enviado al Congreso, pero que —según adelantaron fuentes oficiales— contemplará modificaciones en regímenes especiales, indemnizaciones, modalidades de contratación, pasantías y nuevas formas de empleo.

También se anunció el envío de un proyecto de reforma integral del Código Penal, y una propuesta para modificar la Ley de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial (Ley 26.639), con el objetivo de compatibilizar la normativa ambiental con proyectos de inversión, particularmente en zonas cordilleranas vinculadas a la actividad minera.