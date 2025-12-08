Nacionales — 08.12.2025 —
Navidad 2025: la canasta navideña aumentó un 27%
Según un informe de la consultora Focus Market, el encarecimiento fue más notorio en alimentos que en artículos de decoración. La mayoría de los consumidores concentra las compras en el corto plazo y apuesta a promociones, descuentos y financiamiento.
De cara a las fiestas de fin de año, un informe de la consultora Focus Market reveló que la canasta navideña 2025 se encareció un 27% respecto al año pasado. A pesar del incremento, el estudio destacó que el consumo está guiado por promociones, descuentos y cuotas, en un contexto económico marcado por la prudencia.
En lo que respecta a artículos de decoración, el informe registró un aumento interanual del 12%, aunque con diferencias significativas entre productos. Entre los que más subieron figuran los pesebres de nueve piezas (+28%), los juegos de luces LED cálidas (+27%) y las guirnaldas verdes (+18%). En contrapartida, algunos ítems se abarataron, como las coronas navideñas (-17%) y los sets de 24 adornos (-29%).
El costo total de los ocho artículos medidos en este rubro pasó de $377.504 en 2024 a $423.955 en 2025.
En cuanto a los productos alimenticios tradicionales, el incremento promedio fue más elevado. Lideran las subas la torta española de frutos secos (+47%), el pan dulce con frutas (+44%) y el turrón blando de almendra (+38%). En cambio, tuvieron variaciones más moderadas el pan dulce con chips de chocolate (+9%), las garrapiñadas de maní (+7%) y el champagne (+1%).
El valor promedio de los 12 productos relevados pasó de $75.013 a $95.401 en un año.
Focus Market remarcó que dos de los tres productos con mayores subas son importados, lo que evidencia el impacto de la variación del tipo de cambio y la disponibilidad de stock. En cambio, en los artículos de decoración, la apertura de importaciones moderó los aumentos en varias categorías.
En cuanto a los hábitos de consumo, el 74% de los argentinos prioriza promociones y descuentos al momento de hacer sus compras navideñas. Además, un 61% financia con tarjeta de crédito, un 9% opta por pagos en cuotas, y un 7% aprovecha beneficios por débito o QR. También, el 16% espera cobrar el aguinaldo y el 12% usa rendimientos de cuentas remuneradas.
Las compras, además, se concentran en el corto plazo: el 44% las inicia una semana antes, el 27% con un mes de anticipación, y el 21% espera hasta el fin de semana previo a las fiestas.
Finalmente, el director de Focus Market, Damián Di Pace, analizó que “el foco en promociones y financiamiento refleja un mercado más maduro y competitivo”, y sostuvo que “las estrategias comerciales que ofrecen descuentos atractivos y planes de pago accesibles serán clave para dinamizar las ventas sin perder de vista la realidad económica”.