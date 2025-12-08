Navidad 2025: la canasta navideña aumentó un 27%

De cara a las fiestas de fin de año, un informe de la consultora Focus Market reveló que la canasta navideña 2025 se encareció un 27% respecto al año pasado. A pesar del incremento, el estudio destacó que el consumo está guiado por promociones, descuentos y cuotas, en un contexto económico marcado por la prudencia.

En lo que respecta a artículos de decoración, el informe registró un aumento interanual del 12%, aunque con diferencias significativas entre productos. Entre los que más subieron figuran los pesebres de nueve piezas (+28%), los juegos de luces LED cálidas (+27%) y las guirnaldas verdes (+18%). En contrapartida, algunos ítems se abarataron, como las coronas navideñas (-17%) y los sets de 24 adornos (-29%).

El costo total de los ocho artículos medidos en este rubro pasó de $377.504 en 2024 a $423.955 en 2025.

En cuanto a los productos alimenticios tradicionales, el incremento promedio fue más elevado. Lideran las subas la torta española de frutos secos (+47%), el pan dulce con frutas (+44%) y el turrón blando de almendra (+38%). En cambio, tuvieron variaciones más moderadas el pan dulce con chips de chocolate (+9%), las garrapiñadas de maní (+7%) y el champagne (+1%).

El valor promedio de los 12 productos relevados pasó de $75.013 a $95.401 en un año.

Focus Market remarcó que dos de los tres productos con mayores subas son importados, lo que evidencia el impacto de la variación del tipo de cambio y la disponibilidad de stock. En cambio, en los artículos de decoración, la apertura de importaciones moderó los aumentos en varias categorías.

En cuanto a los hábitos de consumo, el 74% de los argentinos prioriza promociones y descuentos al momento de hacer sus compras navideñas. Además, un 61% financia con tarjeta de crédito, un 9% opta por pagos en cuotas, y un 7% aprovecha beneficios por débito o QR. También, el 16% espera cobrar el aguinaldo y el 12% usa rendimientos de cuentas remuneradas.

Las compras, además, se concentran en el corto plazo: el 44% las inicia una semana antes, el 27% con un mes de anticipación, y el 21% espera hasta el fin de semana previo a las fiestas.

Finalmente, el director de Focus Market, Damián Di Pace, analizó que “el foco en promociones y financiamiento refleja un mercado más maduro y competitivo”, y sostuvo que “las estrategias comerciales que ofrecen descuentos atractivos y planes de pago accesibles serán clave para dinamizar las ventas sin perder de vista la realidad económica”.