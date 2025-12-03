Para la CGT, el nuevo salario mínimo es “insuficiente” y “desconectado de la realidad”

La Confederación General del Trabajo (CGT) expresó este miércoles su rechazo al laudo oficial que fijó el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) en $328.400, por considerarlo “insuficiente” y “desconectado de la realidad” que atraviesan los trabajadores argentinos. La decisión fue comunicada tras la última reunión del Consejo del Salario, en la que participaron representantes sindicales, empresariales y del Gobierno.

En un comunicado de prensa, la central obrera señaló que la cifra establecida por laudo no contempla la recuperación del poder adquisitivo perdido desde fines de 2023, ni la inflación proyectada para los próximos meses. “Nuestra propuesta contemplaba restablecer el poder adquisitivo perdido desde noviembre de 2023, incorporando además la inflación proyectada hasta abril de 2026”, recordaron.

La iniciativa de la CGT consistía en un aumento acumulado del 71,6%, aplicado a través de tramos mensuales del 11,4% entre diciembre y abril, con el objetivo de que el salario mínimo se acerque a los valores de la Canasta Básica Total, actualmente estimada en $1.176.852.

“Lejos de ese objetivo, el laudo impuesto desconoce las necesidades básicas de millones de trabajadoras y trabajadores y consolida una pérdida salarial incompatible con una vida digna”, expresaron desde la central sindical.

Además, en sus redes sociales, la CGT reiteró su planteo de que el Salario Mínimo, Vital y Móvil recupere su valor como referencia válida para la estructura salarial en todo el país. “El salario mínimo debe volver a constituirse en una base real para las escalas salariales y como herramienta de justicia social”, indicaron.