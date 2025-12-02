Tensiones con la Casa Blanca: Scott Bessent suspendió su viaje a la Argentina

El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, suspendió la visita a la Argentina que tenía prevista para la próxima semana, en una decisión que generó revuelo en ámbitos diplomáticos y económicos. Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el cambio de planes se conoció tras la confirmación de que el presidente Javier Milei no participará del sorteo del Mundial 2026, que se realizará este viernes 5 en Washington.

La noticia no cayó bien en la administración del presidente Donald Trump, que esperaba que Milei estuviera presente en el Kennedy Center, como parte de un gesto político y de visibilidad internacional. Argentina, en su carácter de vigente campeón mundial, iba a ocupar un lugar de relevancia en el evento.

Inicialmente, Milei había anunciado su presencia, e incluso se especulaba con una aparición conjunta con Trump. Sin embargo, la visita fue cancelada la semana pasada, en medio de la tensa relación del Gobierno argentino con el titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, quien sí estará presente en el sorteo.

La decisión de Bessent pone en pausa una agenda de alto nivel que incluía reuniones clave en Buenos Aires, y que se había proyectado desde fines de octubre, tras la victoria electoral de La Libertad Avanza. En aquel momento, el funcionario estadounidense había anticipado su intención de viajar al país antes de fin de año.

Scott Bessent es uno de los hombres de mayor confianza de Trump en el área económica y financiera. Tuvo participación directa en la concreción del swap con el Banco Central de la República Argentina y, según trascendió, intervino en el mercado local mediante compras de pesos, tanto antes como después de las elecciones legislativas.

Por el momento, no se informó si la visita será reprogramada. Tampoco hubo comentarios oficiales desde la Casa Rosada, que enfrenta un incipiente distanciamiento con el círculo más estrecho de Trump, a pesar del alineamiento discursivo que el presidente argentino mantiene con el mandatario republicano.