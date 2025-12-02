Martes 02 de diciembre de 2025

Interés General — 02.12.2025 —

Comenzó el cronograma de pagos para trabajadores y jubilados municipales

Los haberes comenzaron a pagarse este lunes para jubilados con ingresos menores a $1.100.000. El cronograma se completará este jueves con el pago a trabajadores activos y jubilados de mayores ingresos.

Haberes municipales: el pago se extiende hasta el jueves 4 de diciembre.
La Asociación Sindical de Trabajadores Municipales (ASTEOM) informó el cronograma de pago de los haberes correspondientes al mes de noviembre, tanto para trabajadores activos como para jubilados de nuestra ciudad.

Según se detalló, el pago a los jubilados con haberes menores a $1.100.000 comenzó este lunes 1 de diciembre, mientras que el resto del cronograma se completará el jueves 4, fecha en la que se acreditarán los sueldos a los trabajadores municipales activos y a los jubilados que perciben haberes superiores a ese monto.

De este modo, el esquema de pagos queda distribuido de la siguiente manera:

  • Lunes 1 de diciembre: jubilados con haberes menores a $1.100.000

  • Jueves 4 de diciembre: trabajadores activos y jubilados con haberes superiores a $1.100.000

La ASTEOM recordó que los haberes estarán disponibles según las modalidades habituales de cobro, y que el cronograma se desarrollará de forma escalonada a lo largo de esta semana, conforme a lo dispuesto por las autoridades correspondientes.

