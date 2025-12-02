Por mejoras en la red del Tanque General Paz, interrumpen el suministro de agua

Este martes por la mañana, la Municipalidad interrumpió el suministro de agua potable en el área abastecida por el Tanque General Paz, en el marco de una intervención técnica orientada a mejorar la calidad del servicio. El corte comenzó a las 7:00 horas y, según lo previsto, el restablecimiento se concretará hacia las 11:00.

Durante la jornada, el personal técnico municipal lleva adelante una prueba operativa para implementar un régimen de bombeo directo hacia la red de distribución, en reemplazo del esquema tradicional. Esta modificación busca optimizar el funcionamiento del sistema en el sector sur de la ciudad, mejorando presión y rendimiento.

Los domicilios que cuentan con tanque reglamentario de reserva mantienen autonomía, siempre que no se vacíe durante la interrupción. Aun así, desde el Municipio advirtieron que podrían registrarse bajas presiones en algunos sectores incluso luego de finalizados los trabajos, como parte del ajuste operativo.

Se recomienda un uso responsable del agua durante la mañana, para evitar el vaciamiento de los tanques domiciliarios mientras se ejecutan las tareas programadas.

Finalmente, la Municipalidad recordó que la instalación de un tanque de reserva en cada inmueble es clave para garantizar autonomía ante cortes o intervenciones técnicas como la que se realiza este martes.