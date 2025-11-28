Nueva jornada del Ciclo de Charlas Abiertas en el proceso de reforma del Plan Director

La Municipalidad llevó adelante una nueva jornada del Ciclo de Charlas Abiertas, en el marco del proceso de reforma del Plan Director, una herramienta fundamental para planificar el crecimiento de nuestra ciudad.

El encuentro, realizado nuevamente en la Vieja Usina, contó con la participación de expositores como Estefanía Supiani, arquitecta y docente de la FADU-UNL; Victoria Alconchel, presidenta del Colegio de Arquitectos; y los integrantes de la Comisión de Reforma, Gerónimo Poquet y Pamela Pallud.

Además, concejales y otros actores locales aportaron su mirada sobre los desafíos actuales del desarrollo urbano. Participaron de la actividad los concejales Guillermo Rey Leyes y Alejandra Chena, junto a Melina Olivera, Valentina González, Luis Martínez, Marcos Fernández, Hernán Martínez y María Inés Alaniz.

Durante la jornada se puso el foco en la necesidad de revisar y actualizar el Plan Director vigente, aprobado en 1979, que si bien incorporó algunas modificaciones parciales, ya no responde a las dinámicas actuales de la ciudad: crecimiento sostenido, transformaciones urbanas y una creciente integración metropolitana.

La última jornada del ciclo se llevará a cabo el jueves 4 de diciembre, a las 19:00 horas, nuevamente en la Vieja Usina (Rivadavia 1660). Quienes deseen participar como oradores deberán inscribirse previamente, de acuerdo a la organización y los cupos disponibles.