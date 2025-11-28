Viernes 28 de noviembre de 2025

Interés General — 28.11.2025 —

Nueva jornada del Ciclo de Charlas Abiertas en el proceso de reforma del Plan Director

Expositores, concejales y representantes de diversas instituciones compartieron sus miradas sobre el desarrollo urbano de nuestra ciudad. El ciclo concluirá el próximo jueves 4 de diciembre en la Vieja Usina.

El secretario de Obras Públicas, Hernán Palmich. (Foto: MST)
El secretario de Obras Públicas, Hernán Palmich. (Foto: MST)

La Municipalidad llevó adelante una nueva jornada del Ciclo de Charlas Abiertas, en el marco del proceso de reforma del Plan Director, una herramienta fundamental para planificar el crecimiento de nuestra ciudad.

El encuentro, realizado nuevamente en la Vieja Usina, contó con la participación de expositores como Estefanía Supiani, arquitecta y docente de la FADU-UNL; Victoria Alconchel, presidenta del Colegio de Arquitectos; y los integrantes de la Comisión de Reforma, Gerónimo Poquet y Pamela Pallud.

Además, concejales y otros actores locales aportaron su mirada sobre los desafíos actuales del desarrollo urbano. Participaron de la actividad los concejales Guillermo Rey Leyes y Alejandra Chena, junto a Melina Olivera, Valentina González, Luis Martínez, Marcos Fernández, Hernán Martínez y María Inés Alaniz.

Durante la jornada se puso el foco en la necesidad de revisar y actualizar el Plan Director vigente, aprobado en 1979, que si bien incorporó algunas modificaciones parciales, ya no responde a las dinámicas actuales de la ciudad: crecimiento sostenido, transformaciones urbanas y una creciente integración metropolitana.

La última jornada del ciclo se llevará a cabo el jueves 4 de diciembre, a las 19:00 horas, nuevamente en la Vieja Usina (Rivadavia 1660). Quienes deseen participar como oradores deberán inscribirse previamente, de acuerdo a la organización y los cupos disponibles.

    • comment DEJE SU COMENTARIO
    info
    IMPORTANTE: Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellas pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algun comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar.

    campos obligatorios *

    refresh
    LO MÁS LEÍDO
    arrow_upward