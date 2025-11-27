El Municipio informó que recibió los insumos nacionales y vuelve a emitir licencias este viernes

La Municipalidad informó este jueves por la tarde que recibió el material plástico necesario para la impresión de licencias de conducir. Con este insumo provisto por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, se pondrá en marcha la expedición de carnets que estaban pendientes.

La situación se había originado por una interrupción en el envío nacional. Según el comunicado oficial, el plástico requerido es “un material único, de un único proveedor nacional, como el de los DNI, y no puede ser reemplazado por las localidades”.

El parte destaca que, “a partir de las gestiones realizadas por el Municipio y por la Agencia Provincial de Seguridad Vial, preveíamos que el suministro se normalizaría durante la presente semana. Efectivamente, así fue”. Por lo tanto, “a partir de este viernes 28/11 comenzarán a emitirse las licencias pendientes”.

Además, la Municipalidad informó que se ampliará el horario de atención para facilitar el retiro: las personas que solo deban tomarse la fotografía y retirar su carnet podrán presentarse este viernes entre las 7 y las 15 horas en la Oficina Municipal de Licencia de Conducir.

También se aclaró que quienes no puedan asistir ese día, podrán completar el trámite la próxima semana, en el horario habitual de atención y sin turno previo.

Finalmente, el comunicado concluye: “Lamentamos las molestias ocasionadas y agradecemos la comprensión”.