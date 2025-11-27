Las licencias de conducir siguen demoradas: por un error, enviaron los plásticos a otra provincia

Por Santotomealdía



La entrega de licencias de conducir en nuestra ciudad sigue sin resolverse, pero esta vez la causa va más allá de la falta de insumos: los plásticos destinados a los carnets fueron enviados por error a la provincia de Santa Cruz, debido a un código postal incorrecto en el despacho.

La insólita situación fue confirmada por Roberto Bruera, director de Sistemas Técnicos de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, en declaraciones radiales. El funcionario explicó que la responsabilidad del envío corresponde a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, y que el problema se originó a partir de un cambio en el esquema de distribución implementado por la nueva gestión nacional.

“Antes se entregaban kits completos. Ahora, se hace según los saldos de cada centro y eso generó un cuello de botella logístico. En el caso de Santo Tomé, los plásticos fueron enviados a Santa Cruz por un error en el código postal”, detalló Bruera en una entrevista con radio Aire de Santa Fe.

Además, advirtió que en nuestra ciudad no se cuenta con insumos desde hace diez días hábiles, lo que agrava el problema: “Esto supera lo de un retraso”, señaló. Pese a ello, remarcó que las autoridades nacionales “quieren gestionar, pero están dentro de un sistema que no funciona”.

Mientras tanto, en nuestra ciudad la atención se mantiene con normalidad, aunque las licencias físicas no pueden ser entregadas hasta que se regularice el suministro. Las autoridades locales se comprometieron a notificar a cada persona cuando su licencia esté lista para ser retirada.