La Municipalidad informó que continúan las demoras en la entrega de licencias de conducir debido a un problema que, según explicaron, depende exclusivamente del Gobierno Nacional.

En un comunicado oficial, el Municipio detalló que el faltante corresponde "específicamente al plástico utilizado para la impresión de las licencias", un insumo que —según explicaron— “es único y producido por un único proveedor nacional, similar al empleado para los DNI”, por lo que no puede ser reemplazado por alternativas locales.

El inconveniente no es nuevo, ya había sido reportado la semana pasada, cuando las autoridades locales señalaron que la situación afectaba también a “distintos municipios del país” y que mantenían gestiones ante la Agencia Provincial de Seguridad Vial.

Ahora, aseguran que, tras esas gestiones, “se estima que el suministro será normalizado durante la presente semana”. Sin embargo, no se precisó una fecha concreta ni se aclaró si las licencias pendientes se imprimirán de inmediato una vez que llegue el material.

Desde el área municipal indicaron que “se comunicará de manera directa con las personas que tengan entregas pendientes”. Mientras tanto, la atención se mantiene con normalidad, aunque las licencias físicas seguirán demoradas.

Por otra parte, el comunicado adelanta que la Licencia Nacional de Conducir Digital estará disponible en la provincia recién en 2026, por lo que la dependencia del formato físico continúa siendo total.