La justicia de EEUU puso fecha para que la Argentina presente sus razones para evitar entregar acciones de YPF

La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York fijó para la semana del 3 de marzo de 2026 la audiencia en la que escuchará los argumentos orales en la apelación presentada por la Argentina en el marco de la causa por la expropiación de YPF. Así lo confirmó el analista Sebastián Maril, de Latam Advisors, a través de su cuenta en X.

La audiencia también incluirá la exposición de argumentos por parte de una ONG que apeló otro aspecto vinculado al mismo caso, según informaron fuentes judiciales. El fallo vigente, emitido por la jueza Loretta Preska, condenó a la Argentina a pagar US$16.100 millones más intereses a los beneficiarios de la demanda, representados por los fondos Burford, Petersen y Eton.

Los demandantes ya presentaron sus escritos ante la Corte de Apelaciones, solicitando que se confirme la decisión de primera instancia y se ordene la entrega de las acciones que la Argentina aún posee en la petrolera. El planteo gira en torno a la validez de esa orden judicial como forma de pago de la sentencia.

Por su parte, la Argentina tiene plazo hasta el 12 de diciembre para presentar su réplica. La Procuración del Tesoro ya había elevado una primera defensa en septiembre, que logró una suspensión preventiva de la entrega de las acciones mientras se tramita la apelación.

La estrategia legal del país recibió el respaldo de varios Estados, entre ellos Estados Unidos, que consideraron inapropiado exigir la cesión de acciones mientras el proceso apelatorio está en curso. Una vez cumplidas las etapas escritas, el tribunal escuchará los alegatos orales y luego deliberará sobre la decisión final.