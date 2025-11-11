Continúa el Ciclo de Cine con la proyección de “Jurado N° 2”

La Municipalidad de Santo Tomé, a través de la Dirección de Cultura y en articulación con el Cine Club Santa Fe, invita a una nueva función del Ciclo de Cine, que se llevará a cabo este martes 11 de noviembre a las 20:00 horas en el Centro Cultural Municipal “12 de Septiembre”, ubicado en 25 de Mayo 1940.

En esta oportunidad se proyectará “Jurado N° 2” (Estados Unidos, 2024), un film dirigido por el reconocido cineasta Clint Eastwood, que combina los géneros drama y suspenso. La actividad es con entrada libre y gratuita, y está dirigida a mayores de 13 años.

La película narra la historia de un miembro del jurado que, en plena deliberación de un juicio por asesinato, descubre que él mismo es el verdadero autor del crimen. A partir de allí, se ve atrapado en un dilema moral: confesar y enfrentar las consecuencias, o manipular el veredicto del jurado para condenar a un inocente y salvarse.

El Ciclo de Cine se realiza todos los martes con el objetivo de acercar al público local producciones internacionales de calidad, fomentar el acceso a la cultura y promover el intercambio de ideas a través del cine.

Quienes deseen conocer la programación completa pueden visitar la cuenta de Instagram @culturasantoto o comunicarse al teléfono 474-8198, de lunes a viernes, de 8:00 a 12:00.