Mes Rosa: charlas y controles para prevenir el cáncer de mama

En el marco del Mes Rosa, la Municipalidad de Santo Tomé, junto al Centro de Atención Primaria de la Salud Eva Perón, llevó adelante charlas y controles de sensibilización sobre el cáncer de mama en los S.U.M. Chaparral y Madre Teresa de Calcuta.

Los encuentros, abiertos a la comunidad, contaron con la participación de integrantes del programa Nueva Oportunidad – Construyendo Comunidad, quienes estuvieron acompañados por el secretario de Desarrollo Territorial de la provincia, Sergio Basile.

Durante las jornadas se brindó información sobre la importancia de la detección temprana, los métodos de prevención y el acceso a controles periódicos, reforzando el mensaje de concientización que caracteriza al mes de octubre.

El director de Salud municipal, Óscar Buniva, destacó que “la prevención y el control periódico son las herramientas más efectivas para detectar a tiempo el cáncer de mama y salvar vidas; por eso es fundamental acercar estas actividades a los barrios y promover la participación comunitaria”.

Por su parte, el subdirector de Acción Social, Rolando Acevedo, valoró la presencia de autoridades provinciales y remarcó que “el acompañamiento de la provincia, en este caso con la presencia del secretario Sergio Basile, es muy importante para fortalecer el trabajo conjunto y seguir construyendo oportunidades para nuestras comunidades”.

Estas actividades forman parte de las políticas de promoción de la salud que impulsa la Municipalidad, con el objetivo de cuidar y acompañar a las vecinas y vecinos de nuestra ciudad.