Con inscripción abierta, Santo Tomé se prepara para vivir una nueva edición del Pre Cosquín

La Dirección de Cultura de la Municipalidad confirmó este martes que nuestra ciudad volverá a ser sede del Certamen Pre Cosquín, que se realizará los días sábado 22 y domingo 23 de noviembre. La convocatoria está abierta a nuevos talentos del folclore nacional, en el marco de la 54ª edición del evento.

La inscripción para participar estará habilitada hasta el 15 de noviembre, y debe realizarse enviando un correo electrónico a: [email protected]. También se pueden hacer consultas al número de WhatsApp 342 6146134.

El cronograma establece que el sábado 22 se llevará a cabo la jornada de Canto y Música, mientras que el domingo 23 será el turno del rubro Danza.

Como fue informado por Santotomealdía el pasado 8 de octubre, el director de Cultura, Enrique Maillier, había adelantado la realización del Pre Cosquín 2025, cuando aún circulaban rumores sobre la posible pérdida de la sede local. En ese momento, el funcionario explicó que el Municipio había logrado garantizar la organización del certamen, pese a las dificultades económicas.

De esta forma, Santo Tomé mantiene su lugar dentro del circuito cultural del Pre Cosquín, certamen que se organiza desde hace más de cinco décadas y que representa una plataforma de proyección nacional para artistas emergentes. Quienes resulten seleccionados en la sede local podrán acceder a la etapa final que se celebrará en enero, en la ciudad cordobesa de Cosquín, durante el festival folclórico más importante del país.

Desde el área de Cultura remarcaron que este evento brinda visibilidad y oportunidades a músicos y bailarines locales, y contribuye a fortalecer la identidad artística de la comunidad.