La Orquesta Sinfónica Provincial ofreció un concierto a sala llena en el Centro Cultural

Por Santotomealdía



La Orquesta Sinfónica Provincial de Santa Fe brindó este domingo un concierto gratuito en el Centro Cultural Municipal 12 de Septiembre, en lo que fue su primera presentación en nuestra ciudad. El evento, que marcó el cierre de la segunda gira provincial del año, titulada “La Sinfónica sale de gira II”, se realizó ante un Centro Cultural colmado de público, que disfrutó de una propuesta artística de gran nivel.

Bajo la dirección del maestro Silvio Viegas, la agrupación ofreció un programa ecléctico y pensado para todo público, que combinó obras del repertorio clásico con piezas reconocibles del cine y la tradición sinfónica. Entre las interpretaciones más destacadas figuraron la “Suite Orquestal N.º 3 en Re mayor BWV 1068” de Bach, la “Obertura Egmont Op. 84” de Beethoven, el “Pas d’action” de La Bella Durmiente de Tchaikovsky, la Marcha de Indiana Jones de John Williams y la popular “Pompa y Circunstancia Marcha 1 Op. 39” de Elgar.

La función en Santo Tomé fue el broche final de una serie de conciertos que también incluyó presentaciones en San José del Rincón (viernes) y Coronda (sábado). Todas las fechas fueron con entrada gratuita y se enmarcan en una política del Ministerio de Cultura de la Provincia de Santa Fe orientada a territorializar el acceso al arte y acercar los organismos estables a más localidades.

Silvio Viegas condujo la primera presentación de la Sinfónica en Santo Tomé. (Foto: MST)

El secretario de Desarrollos Culturales, Paulo Ricci, destacó que la propuesta busca “hacer llegar la música académica a la mayor cantidad posible de santafesinos”. Por su parte, el director de la orquesta, Silvio Viegas, remarcó el compromiso del cuerpo artístico: “Cada concierto es un gran compromiso, y cada sala llena nos demuestra que el público se renueva. Llevamos música variada para que todos disfruten, sin importar la edad”.

El público de nuestra ciudad respondió con entusiasmo a esta iniciativa inédita, que permitió disfrutar en vivo de una de las formaciones musicales más prestigiosas de la provincia. La noche del domingo dejó no solo aplausos y emoción, sino también la expectativa de volver a vivir espectáculos de esta jerarquía en el futuro cercano.