Este martes se proyecta “Gracias por operar con nuestro banco” en el Centro Cultural

La Municipalidad, a través de la Dirección de Cultura y en conjunto con el Cine Club Santa Fe, invita a disfrutar de una nueva función del Ciclo de Cine, que se realizará este martes 14 de octubre a las 20:00 horas en el Centro Cultural Municipal “12 de Septiembre” (25 de Mayo 1940).

En esta oportunidad se proyectará “Gracias por operar con nuestro banco”, una producción de Palestina y Alemania (2024) dirigida por Laila Abbas, del género drama. La función es con entrada libre y gratuita, y está destinada a mayores de 13 años.

La película cuenta la historia de dos hermanas palestinas que, tras la muerte de su padre, intentan impedir que su hermano herede el doble de bienes que ellas, tal como establece la ley islámica. En esa lucha, deberán enfrentarse a normas religiosas, tensiones familiares y los dilemas de su propia alianza.

El Ciclo de Cine, que se desarrolla todos los martes, busca acercar al público local producciones internacionales con alto contenido social y artístico, promoviendo el acceso a la cultura y el intercambio de ideas.

Para conocer la programación completa, las personas interesadas pueden visitar la cuenta de Instagram @culturasantoto o comunicarse al 474-8198, de lunes a viernes, de 8:00 a 12:00 horas.