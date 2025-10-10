Interés General — 10.10.2025 —
Plan de Pavimentación: continúan las obras en Aristóbulo del Valle entre Libertad e Iriondo
La intervención forma parte del Plan de Pavimentación 2016. Se trata de una obra esperada por los vecinos del sector, que busca mejorar la transitabilidad y la seguridad vial.
La Municipalidad avanza con una nueva etapa del Plan de Pavimentación 2016, con trabajos que se ejecutan sobre calle Aristóbulo del Valle, entre Libertad e Iriondo. La obra busca mejorar la infraestructura vial y brindar mayor seguridad en la circulación para quienes viven y transitan por la zona.
La intervención contempla la pavimentación con hormigón, y se enmarca en un esquema mixto de ejecución que combina recursos municipales y privados. Las tareas de moldeo y hormigonado de las calzadas están a cargo de cuadrillas municipales, mientras que el movimiento de suelo lo realiza la empresa Montaño Construcciones.
El secretario de Obras y Servicios Públicos, Hernán Palmich, destacó que “en esta etapa estamos trabajando sobre un tramo muy esperado por los vecinos, dando continuidad a un plan que busca saldar una deuda histórica con la comunidad”.
Desde el Municipio subrayaron que el plan busca avanzar hacia una ciudad más conectada, segura y con mejor calidad de vida, reforzando la infraestructura urbana con obras de pavimentación sostenidas en el tiempo.