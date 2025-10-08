La Orquesta Sinfónica Provincial se presentará por primera vez en nuestra ciudad

La Municipalidad de nuestra ciudad invita a la comunidad a disfrutar de una propuesta cultural destacada: la presentación, por primera vez, de la Orquesta Sinfónica Provincial de Santa Fe.

El concierto tendrá lugar el domingo 19 de octubre, a las 19:00 horas, en el Centro Cultural Municipal “12 de Septiembre” (25 de Mayo 1940). La entrada será gratuita, aunque se deberá retirar con antelación.

Según informaron desde el área de Cultura, las entradas estarán disponibles a partir del miércoles 8 de octubre, en la Dirección de Cultura (25 de Mayo 1940), de lunes a viernes, de 8:00 a 12:00 horas. Cada persona podrá retirar hasta dos localidades.

De esta manera, nuestra ciudad se prepara para vivir una velada especial junto a una de las agrupaciones musicales más prestigiosas de la provincia, en un encuentro pensado para que toda la comunidad pueda disfrutar del arte y la música sinfónica.