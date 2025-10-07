El Ciclo de Cine continúa con la proyección de “Joyland” en el Centro Cultural

El Ciclo de Cine organizado por la Municipalidad en conjunto con el Cine Club Santa Fe, tendrá una nueva función este martes 7 de octubre, a las 20:00 horas, en el Centro Cultural Municipal “12 de Septiembre”, ubicado en 25 de Mayo 1940.

En esta oportunidad se proyectará “Joyland” (EE.UU., 2022), una película del género drama dirigida por Saim Sadiq, que explora con profundidad diversas temáticas sociales, como la identidad, los roles de género y la búsqueda de libertad personal. La actividad es con entrada libre y gratuita, y está destinada a mayores de 15 años.

Según informaron desde el Municipio, la película fue reconocida en festivales internacionales por su mirada honesta sobre las tensiones entre el deseo individual y las estructuras patriarcales. A través de sus protagonistas, “Joyland” propone una reflexión sobre la opresión, la visibilidad y las distintas formas en que las personas enfrentan sus anhelos en contextos sociales restrictivos.

El Ciclo de Cine se desarrolla todos los martes y busca fortalecer el acceso a la cultura en la ciudad, acercando al público propuestas cinematográficas de calidad artística y con contenido social.

Para conocer la programación completa, los interesados pueden visitar la cuenta de Instagram @culturasantoto o comunicarse al teléfono 474-8198, de lunes a viernes, de 8:00 a 12:00 horas.