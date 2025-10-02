Jueves 02 de octubre de 2025

Protección Animal: castraciones, vacunación y operativos barriales en octubre

Durante este mes, el área de Protección Animal ofrecerá atención fija en la Unidad Veterinaria y dos campañas masivas en barrios de la ciudad, con el objetivo de fomentar la tenencia responsable y el cuidado de las mascotas.

La Municipalidad informó las acciones y servicios de Protección Animal que estarán disponibles a lo largo del mes de octubre. El objetivo es promover la tenencia responsable de mascotas y garantizar su bienestar, tanto a través de la atención fija como mediante campañas territoriales.

El servicio de la Unidad Veterinaria de Atención Fija funciona de lunes a viernes, de 13 a 16 horas, en el predio del ex Inali (Maciá 1933). Allí, por orden de llegada, se realizan castraciones, desparasitaciones, vacunación antirrábica, atención básica para perros y gatos, y tratamiento antisárnico. Para consultas previas, los vecinos pueden comunicarse al teléfono 342 5477511, de lunes a viernes de 8 a 13.

Además, durante octubre se llevarán adelante campañas masivas de atención focalizada en distintos barrios de la ciudad:

  • Sábado 18 de octubre: en barrio Adelina Centro (Chapeaurouge y Córdoba), de 8 a 13.

  • Sábado 25 de octubre: en barrio Los Hornos (Necochea y Mitre, zona del Ferrocarril), de 8 a 13.

En ambas jornadas se ofrecerán los mismos servicios que en la atención fija, incluyendo castración, vacunación y desparasitación.

La Municipalidad también recordó las indicaciones necesarias para las castraciones, entre ellas: que las mascotas tengan al menos seis meses de vida, que concurran con ayuno de 12 horas, y que sean llevadas en condiciones seguras (transportadora para gatos, correa y bozal para perros cuando corresponda). Asimismo, se solicita llevar una manta para abrigar al animal luego de la cirugía.

Por otro lado, se encuentran habilitados canales de denuncia y asesoramiento. En casos de maltrato o crueldad animal, se debe llamar al 911 (disponible todos los días, las 24 horas). Para consultas o denuncias vinculadas al Programa de Tenencia Responsable —alimentación inadecuada, falta de higiene, alojamiento deficiente— se puede comunicar al 342 5459312, de lunes a viernes de 9 a 20.

Con estas acciones, el Municipio busca reforzar el compromiso con la protección y el cuidado responsable de los animales, invitando a la comunidad a participar de los servicios y campañas previstas para este mes.

