La ciudad recibió 100 lapachos rescatados en la obra del nuevo puente

Por Santotomeadlía



Nuestra ciudad recibió 100 ejemplares de lapacho, provenientes de un operativo de rescate de especies nativas llevado a cabo por el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia. La acción se enmarca en la construcción del nuevo puente Santa Fe – Santo Tomé.

Según informó el Municipio, los árboles forman parte de un total de 600 ejemplares rescatados por el gobierno provincial, con el objetivo de mitigar el impacto ecológico de una obra de gran envergadura.

La entrega de los lapachos contó con la participación del intendente Miguel Weiss Ackerley, el ministro de Ambiente y Cambio Climático, Enrique Estévez, el senador departamental Julio Garibaldi, y la directora de Ambiente y Sostenibilidad de la ciudad, María Eugenia Eberhardt.

Eberhardt destacó que se trata de lapachos rosados, y subrayó que estos árboles "no solo embellecerán nuestros parques y avenidas, sino que también aportarán sombra y biodiversidad a nuestro entorno urbano". También expresó que “estos lapachos no solo nos regalarán una floración espectacular cada primavera, sino que también ayudarán a mejorar la calidad del aire y a brindar un entorno más colorido a la ciudad”.

Desde el Municipio remarcaron que "con esta acción, Santo Tomé refuerza su compromiso con la sostenibilidad y la protección del ambiente, generando condiciones para que las futuras generaciones disfruten de una ciudad más verde y saludable”.